ارتفاع ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بقنا إلى 15 قتيلا ومصابا

ارتفع عدد ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قرية الشيخ عيسى، مركز قنا، إلى جثة و14 مصابًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تفتصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قرية الشيخ عيسى بدائرة المركز.

وأسفر الحادث حتى الآن عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخ عيسى، تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية