مركز البحوث الجنائية الليبي: العدالة تبدأ من الوعي

تواصل العاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، وبمشاركة أكثر من 400 عارض من 23 دولة.

الحدث الذي تحول إلى ملتقى دولي يجمع الفكر بالعدالة، يسلط الضوء على الدور المتنامي للمركز بوصفه حاضنة بحثية ومعرفية تسعى إلى ترسيخ ثقافة سيادة القانون وتطوير العدالة الجنائية في ليبيا.

في هذا السياق، تحدث محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب، لـ«فيتو»، كاشفًا عن رؤية المركز ورسائله وأهدافه التي تجعل منه أحد أهم الأذرع المعرفية لمكتب النائب العام.

وقال محمد علي الأسود، المدير التنفيذي لمركز البحوث الجنائية والتدريب التابع للنائب العام الليبي: إن المركز يُعد هيئة بحثية استشارية تدريبية ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وملحق بمكتب النائب العام، ويُعتبر الذراع التنفيذية لرؤية واستراتيجية المكتب في مجالات البحوث والدراسات والتدريب.

وأضاف: "نحن نعمل على تطوير العدالة الجنائية في ليبيا عبر دعم البحث العلمي والتدريب المستمر، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المنظومة القضائية بما يواكب المعايير الوطنية والدولية."

وأوضح المدير التنفيذي أن المركز يتبنى رؤية تقوم على أن يكون مؤسسة ترسخ للعلم والمعرفة والتطوير، وقيادة تحويلية لإدارة التغيير، بما يحقق السلام والتنمية المستدامة.

وقال: رؤيتنا تمتد من عام 2023 حتى 2030، ونسعى من خلالها إلى نشر ثقافة سيادة القانون والمساهمة في التعافي والاستقرار عبر البحث العلمي والتنمية المهنية، دعمًا للهدفين 16 و17 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتماشيًا مع جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063."

وأشار محمد الأسود إلى أن رسالة المركز ترتكز على إدامة الجودة النوعية لنظام العدالة الجنائية بشريًا ومؤسساتيًا، وتكريس الحماية القضائية لحقوق الإنسان وضمانها.

وتحدث المدير التنفيذي للمركز عن القيم الجوهرية التي ينطلق منها عمل المركز وتتمثل في المسؤولية، الموضوعية، الواقعية، المثابرة، المهارة، الإبداع، الابتكار، التعاون، المشاركة، التكامل، الاستقلال، والانفتاح.

ويتابع المدير التنفيذي قائلًا: إن المركز يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

تعزيز استقلال السلطة القضائية وضمان الكفاية المهنية للعاملين في النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون.

إكساب المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للتعامل مع التحديثات والتطورات.

تطبيق التخصص داخل هيئة النيابة العامة كمنهج عصري للجودة النوعية.

تطوير المقدرة التشغيلية لمواجهة تحديات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

تيسير النفاذ إلى العدالة لجميع الفئات من خلال التمكين القانوني والتعاون المؤسسي والمجتمعي.

تعزيز التعاون الدولي في القضايا الجنائية والسعي إلى عولمة العدالة.

ترسيخ البحث والتعلم المهني المستمر كضرورة لمواكبة التطور العلمي والتقني.

تأسيس حاضنة بحثية ومهنية تسهم في دعم حقوق الإنسان والاستقرار والتنمية.

تقديم المشورة القانونية والتشريعية والإدارية لتقييم أثر القوانين والإجراءات على الواقع العملي.

وأكد محمد الأسود أن المركز ينفذ منظومة واسعة من البرامج والأنشطة تشمل:

إجراء البحوث والدراسات حول الجريمة والعقاب وتحليل العوامل المؤدية إليها واقتراح سبل الوقاية منها.

تحليل البيانات والأطروحات العلمية لتقديم توصيات تسهم في تطوير التشريعات الوطنية.

دراسة نظم معاملة ضحايا الجريمة ولا سيما الأطفال والفئات المستضعفة، ووضع مقترحات تتماشى مع المعايير الدولية.

نقل مخرجات البحوث والدراسات إلى المؤسسات التنفيذية لدعم صناع القرار في مجال العدالة الجنائية.

تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة وموظفيها والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون.

تنفيذ الأنشطة التدريبية والمشروعات المشتركة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.

تعزيز التعاون البحثي مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لإدراج موضوعات تتصل بعمل المركز ضمن برامج الدراسات العليا، فضلا على تخصيص مقاعد لأعضاء النيابة العامة وموظفيها لإجراء بحوث أكاديمية مرتبطة بالواقع العملي، في إطار تعاوننا مع الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا داخل ليبيا وخارجها"، يقول الأسود.

ويرى محمد الأسود المدير التنفيذي للمركز أن تنظيم معرض النيابة العامة الدولي للكتاب بمشاركة 23 دولة يجسد رؤية المركز في بناء منصة معرفية مفتوحة على العالم.

وقال: هذا المعرض ليس مجرد حدث ثقافي، بل رسالة حضارية مؤكدا أن العدالة لا تنفصل عن الوعي والمعرفة، ويرسخ فكرة أن النيابة العامة في ليبيا لم تعد مؤسسة مغلقة، بل منفتحة على الفكر والعلم والثقافة، لأن المعرفة هي طريق العدالة، والوعي هو بوابة السلام.

