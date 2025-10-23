بمشاركة 23 دولة..طرابلس تحتضن الدورة الثانية لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب

تتواصل فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في العاصمة الليبية طرابلس، والذي ينظمه مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تحت رعاية المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

شهد المعرض منذ انطلاقه في الخامس عشر من أكتوبر الجاري إقبالًا واسعًا من الزوار، بمشاركة نحو 400 عارض من 23 دولة، من بينها: ليبيا، مصر، الكويت، لبنان، تركيا، سلطنة عُمان، المملكة المتحدة، تونس، قطر، سوريا، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، موريتانيا، كندا، السعودية، الإمارات، السودان، إسبانيا، فلسطين، العراق، وجنوب السودان.



وتشارك مصر وحدها بنحو 130 عارضًا، ما يعكس الحضور الثقافي العربي القوي في هذا الحدث.

تميّزت الأجنحة المصرية بتنوع إصداراتها في المجالات القانونية والثقافية والفكرية والإسلامية، مقدّمةً أحدث المؤلفات في القضاء والنيابة والقانون الجنائي، إلى جانب كتب التوعية العامة والتربية القانونية للشباب.

كما نظّمت اللجنة المشرفة على المعرض عددًا من الورش والدورات التدريبية في التوعية القانونية والمبادئ القضائية، استهدفت صغار السن لغرس قيم العدالة والنزاهة وتنمية وعيهم بدور القضاء في حماية الحقوق. ورافق ذلك مسابقات دينية وثقافية تجمع بين المعرفة القانونية والوعي الأخلاقي.

شارك في فعاليات المعرض عدد من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات الليبية الذين قدّموا محاضرات حول العدالة الجنائية وأهمية استقلال القضاء، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جيل قانوني واعٍ بمسؤولياته المجتمعية.

أقيم المعرض برعاية وتنظيم مكتب النائب العام ممثلًا في مركز البحوث الجنائية والتدريب بقيادة محمد الأسود المدير التنفيذي، والدكتور عبدالسلام الديفار، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الحراك الثقافي والفكري داخل مؤسساتها.

وتضمن برنامج المعرض مسابقات دينية وأمسيات شعرية أضفت على الأجواء طابعًا ثقافيًا متنوعًا، إلى جانب ندوات علمية شارك فيها عدد من رجال القانون الليبيين، بهدف نشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة العامة لدى الجمهور بالاضافة الى الاهتمام الخاص بالأطفال والناشئة، حيث نُظّمت جولات مدرسية لتعريفهم بأقسام المعرض وتشجيعهم على القراءة والاطلاع منذ الصغر.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات المعرض في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، بتكريم المشاركين المتميزين والفائزين في المسابقات، وسط إشادة واسعة من الزوار بحسن التنظيم والإعداد، وبما أكّد مكانة طرابلس كمنارة ثقافية عربية متجددة.

وكان المستشار الصديق الصور، النائب العام الليبي، قد افتتح فعاليات المعرض في أرض معرض طرابلس الدولي، بحضور المهندس عصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والأدباء والإعلاميين.

ويواصل معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ترسيخ مكانته كمنصة قانونية وثقافية دولية تُجسد التعاون العربي في مجالات الفكر والعدالة والتنوير.

