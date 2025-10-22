إعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار بالسودان ودعم ليبيا الأبرز، تفاصيل بيان القمة المصرية الأوروبية

صدر البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، حيث دعا قادة القمة إلى وقف إطلاق النار في السودان والانخراط في عملية سياسية شاملة بقيادة السودانيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى السودان.

كما أكد القادة أهمية التنسيق الدولي لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في القرن الأفريقي وضرورة توحيد المؤسسات الليبية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ضمن جدول زمني محدد فضلا عن دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا لإرساء السلام والوحدة في البلاد والتأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا.

كما أكد البيان التزامن قادة القمة بإعادة إعمار غزة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر بعد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم

وأكد البيان ضرورة توحيد غزة والضفة تحت سلطة واحدة وعلى حماس إنهاء حكمها في القطاع ورفض أي محاولات للضم أو التهجير للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة.

وأعرب البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية عن القلق إزاء الوضع في الضفة الغربية وندين عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير القانونية.

وشدد البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية على التزام الحضور الثابت بسلام دائم ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن.

ولفت البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية إلى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الكاملة إلى قطاع غزة عبر الوكالات الأممية.

وطالب البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ودعوة جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة والترحيب بالاتفاق الخاص بإنهاء الصراع في غزة ونتائج قمة شرم الشيخ.

وأكد البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية، على أهمية تعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد تحت مظلة الأمم المتحدة، واحترام على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى الدور الجوهري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، والتزامنا المشترك بالاستقرار والسلام والأمن والازدهار وقيم الديمقراطية.

وقال البيان المشترك للقمة المصرية الأوروبية: القمة تمثل محطة بارزة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.