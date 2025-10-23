«الديمقراطي الاجتماعي» يطلق أجندته التشريعية 2025–2030

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أجندته التشريعية والسياسية للفترة من 2025 إلى 2030، كخارطة طريق متكاملة لنواب الحزب في مجلس النواب المقبل، تحت شعار “برلمان فاعل من أجل المواطن”.

مركز العدالة الاجتماعية في مشروع المصري الديمقراطي

والوثيقة التي كشف عنها الحزب تتضمن ملامح برنامج واسع يرتكز على العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويجمع بين الإصلاح التشريعي والخدمي، مع رؤية واضحة لتوسيع المشاركة الشعبية وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

وتبدأ الأجندة برؤية شاملة تسعى إلى تأسيس برلمان يعبر عن مصالح المواطنين عبر تشريعات تدعم الاقتصاد الاجتماعي، التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، في ظل منظومة تقوم على المساواة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وتشمل محاور العمل البرلماني مراجعة القوانين الحالية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، والتعليم العام، والمعاشات، والعمل، إلى جانب اقتراح تشريعات جديدة أبرزها إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتشريعات تدعم التحول الرقمي والطاقة المتجددة وحماية الأنهار والبيئة.

ويمتد البرنامج إلى ملفات التنمية المحلية، حيث يطرح الحزب خطة لتعزيز اللامركزية ودعم مشروعات حياة كريمة، مع استكمال مشروعات الصرف الصحي والمستشفيات والرصف، وإشراك المواطنين في صنع القرار المحلي.

وفي محور الصحة العامة، يؤكد الحزب على بناء نظام صحي عادل وشامل عبر توسيع مظلة التأمين الصحي، وتحسين أوضاع الأطباء، وتطوير المستشفيات الريفية، ودعم الصناعة الوطنية للأدوية، مع تشريعات لمكافحة الإدمان وتنظيم ترخيص المصحات.

رؤية المصري الديمقراطي للتعليم والبحث العلمي

أما في مجال التعليم والبحث العلمي، فيطرح البرنامج إصلاحًا جذريًا لنظام الثانوية العامة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحسين أوضاع المعلمين، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي والبحث العلمي في مجالات البيئة والطاقة والصحة.

كما تتبنى الأجندة رؤية اقتصادية قائمة على العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، مع دعم الاقتصاد الاجتماعي والمشروعات الصغيرة، وتبني سياسات تحفز الاستثمار الأخضر وتحارب الفقر متعدد الأبعاد.

وفي محور الشفافية والحوكمة، يدعو الحزب إلى علانية جلسات البرلمان، وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية، وضمان حرية تداول المعلومات، بينما يخصص محورًا كاملًا للتواصل مع المواطنين، عبر إنشاء مكاتب خدمة في كل دائرة، وإصدار تقارير نصف سنوية عن أداء النواب ومؤشرات النجاح.

ويختتم الحزب أجندته بمؤشرات دقيقة لقياس الأداء البرلماني، منها عدد مشروعات القوانين المقدمة، ومستوى رضا المواطنين، ومدى التحسن في الخدمات العامة، في محاولة لتأسيس ثقافة سياسية جديدة تربط التشريع بالتأثير الحقيقي في حياة الناس، وتجعل من البرلمان القادم مساحة للمساءلة الفعالة لا للشعارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.