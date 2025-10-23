الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس "جلسة نهاية الأسبوع".

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 

وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% عند مستوى 37641 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 46255 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 17009 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.73%  عند مستوى 4315 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.I 5% عند مستوى 12111 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.90% عند مستوى 15862 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3858 نقطة.

 

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ؤشرات البورصة المصرية EGX35 30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم، استقرار أسعار الذهب بالصاغة بختام التعاملات، 349.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء..استقرار الذهب والدولار.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض الأحمر.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام التعاملات.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

أخبار الاقتصاد اليوم: تعطل خدمات الإنترنت جزئيا وعطل يضرب شبكات الاتصالات جراء حريق رمسيس.. ارتفاع سعر الفراخ والبيض.. البورصة تربح مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار سبائك الذهب بمختلف الأوزان.. تذبذب أسعار العملات الرقمية.. خبير يرصد تأثير خفض الفائدة على البورصة المصرية

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة.. زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهر.. ارتفاع الدولار أمام الجنيه في البنوك

الأكثر قراءة

قبل أيام من افتتاحه، توفيق عكاشة يوجه رسالة مهمة للحكومة بشأن المتحف المصري الكبير

ملك بلجيكا يشيد بجهود السيسي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

مصرع سيدة ونجلتها وإصابة زوجها في حريق ورشة إصلاح سيارات بالعجوزة

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات مهمة اليوم

أول رد فعل من منتخب مصر على أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تثبيت اتفاق شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة يتصدر اجتماع السيسي ورئيسة البرلمان الأوروبي (صور)

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر العلاقة بين السيد البدوي وإبراهيم الدسوقي

هل العمرة في شهر جمادى الأولى لها فضل خاص؟

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية