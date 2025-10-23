البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس "جلسة نهاية الأسبوع".

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% عند مستوى 37641 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% عند مستوى 46255 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% عند مستوى 17009 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.73% عند مستوى 4315 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.I 5% عند مستوى 12111 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.90% عند مستوى 15862 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% عند مستوى 3858 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

