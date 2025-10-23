كسر ضلوعها ورماها من البلكونة، تفاصيل صادمة في واقعة تعذيب سيدة على يد زوجها ببورسعيد

كشفت والدة الضحية التي ألقاها زوجها من البلكونة في بورسعيد النقاب عن تفاصيل صادمة، حيث حاول الزوج إزهاق روح زوجته بإلقائها من شقة الزوجية بمنطقة القابوطي الجديد، وطالبت الجهات المعنية بتوقيع أقصى العقوبات على الجاني.

وشهدت منطقة القابوطي الجديد ببورسعيد لحظات رعب، عندما سمع الأهالي صراخًا واستغاثات متصاعدة من داخل أحد المنازل، ليتفاجأوا بسقوط سيدة من شرفة الطابق الثاني.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الزوج هو من ألقى بزوجته، من نافذة الشقة في محاولة لقتلها، مما أدى إلى إصابتها بكسور وحالتها العامة خطيرة.

وروَت والدة الضحية قصة معاناة ابنتها التي أحبت زوجها وتزوجته رغم صغر سنها، لتفاجأ بعد ذلك بأنه "شخص غير سوي"، وأكدت أن علامات الإجرام بدت واضحة عليه منذ البداية، حيث كان يضرب ابنتها ويتعدى على أسرتها، وهددهم أكثر من مرة بسلاح أبيض.

ونقلت الوالدة عن الجاني تهديداته الصادمة لابنتها: "قال لي: عايزة تاخديها حتة واحدة ولا حتتين ولا أجيب لك رقبتها".

ولم تكن إساءاته مقتصرة على زوجته وأسرتها فقط، بل كان مصدر رعب للجيران جميعًا، حيث كشفت الوالدة أن المتهم سبق له أن أشعل النار في العمارة السكنية لمنع السكان من الخروج أو استخدام السلم، في سلوك عدواني أكد بلطجته وعدم استقراره النفسي.

كانت الضحية تعد لزوجها وجبة الغداء – صينية بطاطس باللحمة – وعندما لم تجد الأرز، عرضت عليه أن تحضر له خبزًا بدلًا منه. هذا الرفض البسيط أشعل نوبة غضب عارمة لدى الزوج، وتحول إلى جلسة تعذيب وحشية.

روت الوالدة بألم: "خلع ضوافرها.. وعض وجهها وجسدها.. وفتح فمها بعنف علشان يشوه ملامحها"، ولم يكتفِ بذلك، بل استخدم سكينًا في الاعتداء عليها، قبل أن يلقى بها في النهاية من نافذة الشقة.

لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد من الوحشية وتتابع الأم باكية: "نزل تحت الشارع وطلعها تاني البيت وكمل ضرب فيها، لحد ما اتكسرت ضلوعها وظهرها وحوضها"، وأكدت أن ابنتها تحتاج إلى أكثر من 4 عمليات جراحية بسبب هذه الإصابات البالغة.

وعلى الرغم من القبض على المتهم، أكدت والدة الضحية أن ابنتها ما تزال تتلقى تهديدات منه، مما يزيد من حالة الخوف والرعب التي تعيشها الأسرة. وطالبت الأم الجهات القضائية بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني، قائلة: "اللي عمله فيها جريمة بشعة.. هو شرع في قتلها لكن ربنا أنقذها".

