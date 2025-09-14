محمد نور يحتفل بعيد زواجه الـ 13

احتفل المطرب محمد نور، عضو فريق واما بعيد زواجه الـ 13، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليها قائلا: "١٣ سنة عدوا، حقيقي أحلى ١٣ سنة في حياتي كل سنة وانتي طيبة وعقبال العمر كله".

الفنان محمد نور

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”، والذي يتكون من ٦ أغاني ويضم عدد من الأغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من أهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، والأغاني هي "وريني" و"نور" و"كنا ناويين خير" و"أهلا وسهلا" و"عاجبك حالي" و“من السبت للخميس”.

ومن الملحنين الذين تعاون معهم محمد نور، الملحن محمد شحاتة ومحمد النادي ومحمود أنور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح، ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامة وهشام البنا ومحمد قماح.

