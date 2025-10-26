تعرف على موعد اختيار ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ

تستعد الأحزاب السياسية، خلال الأيام الحالية، لاختيار ممثلى الهيئات البرلمانية لها بـ مجلس الشيوخ، وذلك بعدما دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، الأحزاب السياسية إلى إخطار المجلس بممثليها، وذلك خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن تخطر الأحزاب السياسية، خلال الفترة المقبلة، مجلس الشيوخ باختياراتها.

ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية

وحددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية في بداية كل دور انعقاد، وجاءت الضوابط على النحو التالي:

الهيئات البرلمانية للأحزاب

المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ:

يخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 105

يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة

مادة 106

يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

تشكيل اللجنة العامة بالمجلس

كما حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ، ضوابط تشكيل اللجنة العامة بالمجلس في بداية كل دور انعقاد، وجاءت الضوابط على النحو التالي:

ضوابط تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

مادة 26

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.

ويستعد مجلس الشيوخ، لبدء دور انعقاده الخامس في أول شهر أكتوبر المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

