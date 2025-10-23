الخميس 23 أكتوبر 2025
الاتجار في الأسلحة النارية يضع عاطلين بالشرابية خلف الأسوار 5 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بتهمة حيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية بالسجن المشدد 5 سنوات.  

وجاء في تقرير المعمل الجنائي، أن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن بندقية خرطوش وأخرى فرد خرطوش ذات ماسورة صالحة للاستخدام، و5 طلقات نارية من ذات العيار.  

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة أسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.  

 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.    

الجريدة الرسمية