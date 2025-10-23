الخميس 23 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي: موافقة الكنيست على قرار ضم الضفة الغربية تهدد اتفاق غزة

وزير الخارجية الأمريكى
وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، فيتو

حذر وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، قبيل زيارته لإسرائيل من أن خطة إسرائيل لتقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال روبيو -في تصريحات للصحفيين على مدرج المطار قبل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى إسرائيل: إن موافقة الكنيست على تقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مشروع قانون في الكنيست

وأضاف:" لقد أقرّوا مشروع قانون في الكنيست، لكن الرئيس دونالد ترامب أوضح أننا لا ندعم هذا الأمر في الوقت الحالي".

وقال: نعتقد أن ذلك قد يهدد اتفاق السلام.

ومضى قائلا: نعتقد أن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية في الوقت الحالي.

