أعلن الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا عن بدء تشغيل معمل الأسنان للتركيبات المتحركة بمستشفى نجع حمادي العام.

وأوضح أن المعمل يقدم خدمات الاستعاضة الصناعية للأسنان والتركيبات المتحركة بما في ذلك الأطقم المتحركة الجزئية والكاملة بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين في مركز نجع حمادي والمناطق المجاورة.

وأضاف أن تشغيل المعمل يُسهم في توفير هذه الخدمات بكفاءة زمنية عالية ودقة في التنفيذ مما يخفف من أعباء المرضى ويعزز مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى.

خطة متكاملة لتطوير كافة المرافق الطبية بقنا

وأشار إلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير كافة المرافق الطبية بالمحافظة بما يواكب متطلبات العصر ويضمن تكامل الرعاية الصحية للمرضى.

فيما أشارت الدكتورة سماح عَقَل مديرة إدارة الأسنان بالمديرية أن المعمل تم تجهيزه بكافة المستلزمات المعملية والخامات الفنية الجيدة بجهود ذاتية من فريق الأسنان بالمستشفى والذين يقدمون خدمات المعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية للمترددين علي المستشفي.

فيما وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق المستشفي بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي مدير المستشفي وللدكتور مصطفى جاد رئيس قسم الأسنان وفريق إدارة الأسنان بالمستشفى على سعيهم الدائم نحو التطوير والتميز والنجاح وتقديم خدمات علاجية جديدة ومتميزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.