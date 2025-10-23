الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

الأعلى للجامعات ووكالة أنباء الشرق الأوسط يوقعان بروتوكولا لدعم التحول الرقمي

تعاون بين الأعلى للجامعات وأنباء الشرق الأوسط
وقع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بروتوكول تعاون مع أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن تفعيل وتقديم برامج "شهادة أساسيات التحول الرقمي" المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وإتاحة التدريب والاختبارات الخاصة بها لموظفي ومنتسبي كافة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التحول الرقمي، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

تطبيق رؤية التحول الرقمي بمؤسسات الدولة

​وأكد الطرفان أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لتكامل مؤسسات الدولة في تطبيق رؤية التحول الرقمي، ويهدف إلى رفع الكفاءة الرقمية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي، بما يتماشى مع المادة 25 من الدستور المصري التي تُلزم بمحو الأمية الرقمية.

​وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس، ومن جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط الدكتور طارق العوضي مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. 

الجريدة الرسمية