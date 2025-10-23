فيريرا يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك لوضع خطة مواجهة ديكيداها

يعقد يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة فنية مع لاعبيه مساء اليوم، ضمن معسكر الفريق المغلق استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المنتظر أن يستعرض المدير الفني، خلال الجلسة، خطة اللعب وأسلوب الضغط والتمركز الدفاعي والهجومي، مع توجيه تعليمات خاصة لعدد من اللاعبين الأساسيين.

يأتي ذلك ضمن استعدادات الزمالك لتحقيق فوز جديد يؤكد تأهله للدور المقبل، بعد الانتصار في مباراة الذهاب بسداسية دون رد على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غد الجمعة على ستاد السلام بالقاهرة.

ويسعى الزمالك لتأكيد تفوقه بعد الفوز الكبير في مباراة الذهاب بسداسية نظيفة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مشواره نحو التأهل إلى دور المجموعات من البطولة.

القنوات الناقلة للقاء

تنقل قناة “أون تايم سبورت” المباراة حصريًا عبر شاشتها المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تمتلك حقوق بث مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية.

وسيبدأ الاستوديو التحليلي قبل انطلاق اللقاء بـ 30 دقيقة لتحليل التشكيل وخطة اللعب المتوقعة.

تطلعات الزمالك قبل المباراة

يدخل الفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا اللقاء بهدف تحقيق فوز جديد ومواصلة النتائج الإيجابية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة لاكتساب حساسية المباريات قبل بداية الموسم المحلي.

