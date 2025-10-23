القائمة الكاملة لمرشحي جوائز "Blue Dragon" السينمائية الـ 46

تم الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز "Blue Dragon Film Awards" بدورتها السادسة والأربعين، والتي تعد من أعرق وأبرز الجوائز في صناعة السينما الكورية، وتقام سنويا بهدف تعزيز تطور هذه الصناعة المحلية.

تم اختيار المرشحين النهائيين عبر تصويت لجنة الخبراء إلى جانب تصويت الجمهور الذي جرى خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "Blue Dragon" السينمائية الـ 46 في قاعة KBS يوم 19 نوفمبر.

القائمة الكاملة للمرشحين في الفئات الرئيسية لـ “Blue Dragon”

أفضل فيلم

"No Other Choice"

“The Ugly”

"My Daughter Is a Zombie"

"The Old Woman With the Knife"

"Harbin"

أفضل مخرج

مين كيو دونج عن فيلم "The Old Woman With the Knife"

بارك تشان ووك عن فيلم "No Other Choice"

يون سانج هو عن فيلم "The Ugly"

وو مين هو عن فيلم "Harbin"

بيل جام سيونج عن فيلم "My Daughter Is a Zombie"

أفضل ممثل

بارك جونج مين عن فيلم "The Ugly"

سول كيونج جو عن فيلم "A Normal Family"

لي بيونج هون عن فيلم "No Other Choice"

جو جونج سوك عن فيلم "My Daughter Is a Zombie"

هيون بين عن فيلم "Harbin"

أفضل ممثلة

سون يي جين عن فيلم "No Other Choice"

سونج هاي كيو عن فيلم "Dark Nuns"

لي جاي إن عن فيلم "Hi-Five"

لي هيي يونج عن فيلم "The Old Woman With the Knife"

ليم يونا عن فيلم "Pretty Crazy"

أفضل ممثل مساعد

كوون هاي هيو عن فيلم "The Ugly"

كيم سونج تشول عن فيلم "The Old Woman With the Knife"

بارك جونج مين عن فيلم "Harbin"

يون كيونج هو عن فيلم "My Daughter Is a Zombie"

لي سونج مين عن فيلم "No Other Choice"

أفضل ممثلة مساعدة

بارك جي هيون عن فيلم "Hidden Face"

شين هيون بين عن فيلم "The Ugly"

يوم هاي ران عن فيلم "No Other Choice"

لي جونج إيون عن فيلم "My Daughter Is a Zombie"

جيون ييوبين عن فيلم "Dark Nuns"

أفضل مخرج صاعد

كيم مين ها عن فيلم "Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary"

كيم سو جين عن فيلم "Noise"

كيم هاي يونج عن فيلم "IT’s OKAY!"

بارك جون هو عن فيلم "3670"

جانج بيونج كي عن فيلم "When This Summer is Over"

أفضل ممثل صاعد

بارك جينيونج عن فيلم "Hi-Five"

آن بو هيون عن فيلم "Pretty Crazy"

آن هيو سيوب عن فيلم "Omniscient Reader: The Prophecy"

جونج سونج إيل عن فيلم "Uprising"

تشو يو هيون عن فيلم "3670"

أفضل ممثلة صاعدة

كيم دو يون عن فيلم "Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary"

كيم مين جو عن فيلم "Hear Me: Our Summer"

روه يون سيو عن فيلم "Hear Me: Our Summer"

لي سون بين عن فيلم "Noise"

هونج يي جي عن فيلم "A Normal Family"

