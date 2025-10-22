عمر هشام: نعمل على ترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية للجولف

أعلن الاتحاد المصري للجولف، عن انطلاق بطولة مصر الدولية للجولف للناشئين والسيدات 2025، في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، بنادي نيو جيزة، بمشاركة ما يقرب من 100 لاعبة يمثلون 15 دولة، هي: السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، بيلاروسيا، تونس، الأردن، لبنان، فلسطين، جنوب أفريقيا، كندا، الصين، التشيك، زيمبابوي، بالإضافة إلى مصر الدولة المضيفة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أقيم مساء اليوم الأربعاء، بنادي نيو جيزة، قدمته الإعلامية ميرهان عمرو، بحضور قيادات الاتحادين المصري والعربي للجولف، في مقدمتهم عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، وأحمد مختار، المشرف على الإدارة المركزية للأداء الرياضي وممثلًا عن وزارة الشباب والرياضة، وغسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف، وفريحان البوشماوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف رئيس لجنة المرأة، وعلي محمد، مدير عام نيو جيزة، وعدد كبير من اللاعبين ومسؤولي الشركات الراعية.

وتشهد فعاليات النسخة الحالية من البطولة مشاركة دولية متميزة، من خلال مشاركة بطولة السيدات (كأس نفرتيتي) وبطولة الناشئين، وجوائز مالية وعينية غير مسبوقة تصل إلى ما يقرب من مليون جنيه مصري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة.

قال عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، إن الاتحاد يواصل تنفيذ استراتيجيته الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة في مصر، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت نموًا ملحوظًا في معدلات المشاركة تجاوز 25%، بفضل سلسلة من المبادرات الهادفة التي شملت البرامج المدرسية، والأكاديميات، ومبادرات المجتمع وتنمية الناشئين.

ووجه "هشام"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دوره في دعم التقدم في انتشار لعبة الجولف في مصر، وإيمانه بدور الرياضة في إلهام التغيير وخلق الفرص، كما وجه الشكر على التعاون المستمر مع الاتحاد العربي للجولف، والـR&A الهيئة الحاكمة لقواعد اللعبة عالميًا، وجميع الشركاء، وهو يمثل ركيزة أساسية في رفع مستوى الجولف المصري وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبين المصريين.

وأكد عمر هشام، أن رؤية الاتحاد تمتد إلى ما هو أبعد من المنافسات والملاعب، إذ يؤمن الاتحاد بأن تمكين المرأة من خلال رياضة الجولف جزء من مهمة أوسع لتمكينها في الحياة العامة والقيادة والتأثير المجتمعي، مشيرًا إلى أن زيادة مشاركة المرأة في الرياضة تعزز من قوة الأسرة والمجتمع وتدعم قيم المساواة والفرص المتكافئة.

وأضاف أن الاتحاد يضع تنمية الشباب في مقدمة أولوياته باعتبارها استثمارًا في مستقبل مصر، من خلال تأهيل جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل بلادهم باحترافية داخل الملعب، مضيفًا أن كل معسكر وبطولة وشراكة تمثل خطوة مهمة في بناء جيل جديد من الشباب المصري القادر على القيادة وصناعة التأثير، داخل الملعب وخارجه، وتحمل مسؤولياته كمواطن فاعل ومُلهم في مجتمعه.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن الاتحاد يعمل حاليًا على التحضيرات النهائية لبطولة مصر المفتوحة في مدينتي، وجولة الرابطة الآسيوية في العين السخنة، مؤكدًا أن هذين الحدثين يمثلان نقطة تحول مهمة في مسيرة الجولف المصري، ويعكسان قدرة مصر المتنامية على استضافة البطولات الدولية الكبرى وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للجولف.

في هذا الصدد قالت فريحان البوشماوي، وفريحان البوشماوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف رئيس لجنة المرأة، إن الاتحاد العربي يثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد المصري للجولف في تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع من تطور يعكس رؤية واضحة ومهنية عالية تسهم في دعم مسيرة رياضة الجولف العربية.

وأضافت "البوشماوي"، أن مصر تمثل دومًا بيتًا ثانيًا مليئًا بالذكريات والعلاقات الطيبة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح بطولة الهواة التي تجمع بين السيدات والناشئين في أجواء تسودها الروح العائلية والحماس الرياضي، مشيرًا إلى أن البطولة تضم فئات عمرية متنوعة من الناشئين تحت 7 و10 و16 و18 عامًا، في تجربة ملهمة تعزز قيم المشاركة والتنافس الشريف.

وأكدت أن إقامة البطولة تحت اسم "نفرتيتي" يحمل دلالة رمزية على مكانة المرأة والطفل في رياضة الجولف العربية، مشيدة بالجهود التنظيمية المتميزة التي يقودها عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، ودوره الفاعل في تطوير اللعبة ورفع مستوى بطولاتها محليًا وإقليميًا.

من جانبه قال غسان قباني، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للجولف، إن بطولة نفرتيتي تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل رياضة الجولف في المنطقة، من خلال توسيع قاعدة الممارسين من السيدات والناشئين، بما يعزز استدامة نمو اللعبة وتطورها على المدى الطويل.

وأضاف "قباني"، أن البطولة تأتي امتدادًا لمسيرة البطولات المصرية العريقة للهواة والمحترفين، والتي رسخت لمكانة متميزة لمصر على خريطة الجولف الإقليمي والدولي، مشيدًا باهتمام الاتحادات المحلية بتشجيع مشاركة فئتي الناشئين والسيدات لما تمثله من ركيزة أساسية في تطوير الرياضة.

ونقل غسان قباني، تحيات الاتحاد الأفريقي للجولف إلى القائمين على التنظيم والمشاركين ببطولة مصر للهواة للسيدات والناشئين، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق في مواصلة مسيرة الارتقاء برياضة الجولف في مصر والقارة الأفريقية.

من جهته قال أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة،:"يشرفني أن أنقل لحضراتكم تحيات معالي وزير الشباب والرياضة، وتقديره لتشريفكم الكريم، كما نرحب بجميع الحضور والمشاركين في هذه البطولة المتميزة، ونتمنى للاتحاد المصري للجولف دوام النجاح والتوفيق في مسيرته".

وأشاد "مختار"، بحُسن اختيار شعار بطولة نفرتيتي، الذي يجسد روح الرياضة المصرية العريقة ويعبر عن مكانة المرأة ودورها الملهم في المجتمع، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى استمرار تنظيم المزيد من البطولات على أرض مصر، بما يعزز من مكانتها كوجهة رياضية إقليمية ودولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.