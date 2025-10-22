الخميس 23 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

نجيب ساويرس: مهرجان الجونة أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية (فيديو)

عبّر المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بالتطور الكبير الذي شهده مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أنه أصبح كلمة كبيرة في عالم المهرجانات السينمائية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": “والله كانت أشيك سنة، ويمكن عشان الفرحة اللي احنا فيها، فالفرح برده بيمتد، السنة اللي فاتت كنا زعلانين، واللي قبلها كمان، كل مرة يحصل مشكلة، لكن السنة دي داخلين على وقت حلو وكل حاجة حلوة”.

وأشار إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الإيجابية يعكس ثقة المصريين الكبيرة في الاستثمار، قائلًا: "المصريين عندهم ثقة جامدة جدًا في بلادهم وكلهم بيستثمروا".

وأكد أن المشاريع السياحية، مثل مشروع اللوكندا في الجونة، تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية، مضيفًا: "500 أوضه بتضيف للمساحة السياحية، وده شيء ممتاز".

وفي سياق دعم الجيل الجديد، لفت نجيب ساويرس إلى أهمية متابعة الأبناء في المجال الاستثماري، مستذكرًا حديث والده الراحل الذي كان يطمئن على الجيل الجديد ويشجعهم على الاستمرار في المشاريع الاقتصادية والثقافية، مؤكدًا أن مهرجان الجونة يمثل إرثًا مهمًا للمستقبل السياحي في مصر.

