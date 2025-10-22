توافد النجوم على ريد كاربت "وين يأخذنا الريح" بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء لفيلم "وين يأخذنا الريح"، الذي يُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ومن أبرز الحضور المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، بالإضافة إلى لينا صوفيا بن حمان.

فيلم وين يأخذنا الريح

الفيلم التونسي "وين يأخذنا الريح" يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذي الثلاثة والعشرين عامًا، اللذين يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما، وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي وشارك بعدها في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط حيث فاز بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل وجائزة أفضل أداء لآية بالأغا، ومهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي، ومهرجان غالواي السينمائي الدولي وفاز بجائزة لجنة تحكيم الأجيال، كما شارك بمهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج آمال قلاتي، وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان، الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو.

مهرجان الجونة السينمائي

أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

مدينة الجونة

مدينة الجونة، المدينة المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية وأيقونة مدن محافظة البحر الأحمر لأكثر من 35 عامًا وتقع على مساحة 36.9 مليون متر مربع.

وتضم مدينة الجونة 9,200 وحدة سكنية تم تسليمها و18 فندق يشمل 2,800 غرفة ومدارس تقدم أنظمة تعليمية مختلفة مثل النظام البريطاني والسويسري ومستشفى دولي ومساحات عمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال و4 مارينا و2 ملاعب جولف بمواصفات عالمية بالإضافة الي واحد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومركز للمؤتمرات والثقافة وغيرها من الخدمات الحيوية.

ويبلغ عدد سكان مدينة الجونة حوالي 25,000 نسمة من أكثر من 50 جنسية مختلفة، وتقع مدينة الجونة على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي الذي يبعد حوالي 4 ساعات طيران من أوروبا.

