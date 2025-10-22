رانيا المشاط تكشف موعد صرف الشريحة الأولى من التمويلات الأوروبية لمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى توقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي، إضافة إلى منحة أخرى بقيمة 5 مليارات يورو لتخفيف أعباء التمويل على الدولة، مشيرة إلى أن الشريحة الأولى من التمويلات ستُصرف في ديسمبر المقبل، على أن تتبعها شريحتان إضافيتان لاحقًا.



وقالت خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، على هامش فعاليات القمة المصرية الأوروبية، إن ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية يتضمن محاور متعددة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وصناعات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت أن القمة المصرية الأوروبية القادمة تحمل بعدًا سياسيًا مهمًا، حيث تعكس رؤى مشتركة بين الجانبين تجاه قضايا واستقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في ظل التحديات التي يشهدها الإقليم.

وأشارت إلى أن شهر مارس 2024 شهد ترفيع مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

