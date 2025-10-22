الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

أستاذ علوم سياسية عن حديث السيسي فى القمة المصرية الأوروبية: رسالة لجذب الاستثمار (فيديو)

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو
حلل الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الجلسة الختامية فى القمة المصرية الأوروبية الأولى، قائلا: " الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الموارد التى تتمتع بها مصر، من عمالة ماهرة وطاقة رخيصة الأسعار، بالإضافة إلى الأمن والأمان الذى تتمتع به الدولة".


وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة": "المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، استطاعت القضاء على الهجرة الغير شرعية للدول الأوروبية".


واضاف: " رأس المال جبان ولا يأتي غلى منطقة غير آمنة، فكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت كلمة تسويقية، سعى من خلال لتسويق الدولة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى الدولة وإقامة المشروعات بها".


وأوضح: " مصر كدولة تسعى للاستفادة من الزخم الدولي حول القضية الفلسطينية، والأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة". 
 

القمة المصرية الأوروبية الأولى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى الشركاء الأوروبيين  إلى زيارة مصر، والتعرف على أرض الواقع على البيئة الاستثمارية المحفزة والاطلاع عن قرب، على ما توفره من فرص استثمارية حقيقية، وحوافز مشجعة، وضمانات جادة.


كما دعا المفوضية الأوروبية، إلى توسيع أدوات الضمان، والتأمين للمستثمرين الأوروبيين فى السوق المصرية ودعا  الحكومات الأوروبية، إلى دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، بما يخدم مصالح الجميع.

