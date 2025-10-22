وزيرة التضامن تشهد احتفالية تكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمها نادي روتاري جيزة نورث تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية، وذلك لتكريم منتخبات مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء نادى روتاري جيزة نورث.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للأبطال، مؤكدة أن هذا الفوز يُجسد روح الإصرار والعزيمة والإرادة القوية التي يتميز بها أبطال مصر من ذوي الإعاقة، ويعكس ثمار دعم الدولة المصرية للأبطال كأحد مسارات التمكين والدمج الحقيقي لأصحاب الهمم.

