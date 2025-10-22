الأربعاء 22 أكتوبر 2025
دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين ريال مدريد ويوفنتوس في الشوط الأول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد ضد يوفنتوس 

تيبو كورتوا - كاريراس - إيدير ميليتاو - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - أردا جولر - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

تشكيل يوفنتوس أمام ريال مدريد 

دي جريجوي - فيديريكو كاتي - لويد كيلي - دانييلي روجاني - كوبمينيرز - كالولو - كيفرين تورام - وستون ماكيني - أندريا كامبياسو - كينان يلدز - دوسان فلاهوفيتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمها من انتصارين، بينما دخل يوفنتوس المواجهة في المركز الـ 24 برصيد نقطتين من تعادلين.

 

