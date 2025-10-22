إحالة المتهم بسرقة متعلقات من سيارة بالطالبية للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة المتهم بسرقة متعلقات من سيارة بمنطقة الطالبية، للمحاكمة الجنائية.

سرقة سيارة سيدة في الطالبية

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض سيارة ملاكي ملك سيدة، لسرقة متعلقات من داخلها أثناء ركنها بأحد الشوارع.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالكة السيارة لسماع أقوالها في الواقعة، حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.