الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة المتهم بسرقة متعلقات من سيارة بالطالبية للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أمرت نيابة الجيزة بإحالة المتهم بسرقة متعلقات من سيارة بمنطقة الطالبية، للمحاكمة الجنائية.

 

سرقة سيارة سيدة في الطالبية 

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض سيارة ملاكي ملك سيدة، لسرقة متعلقات من داخلها أثناء ركنها بأحد الشوارع.

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه عاطل، وبإعداد كمين له، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء مالكة السيارة لسماع أقوالها في الواقعة، حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الطالبية الجيزة

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

قوات أحمد الشرع تقاتل عناصر الجولاني، تفاصيل اشتباكات إدلب بين النظام السوري وكتيبة عمر أومسين

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

خدعة لم تنجح، زيزو يسجل ركلة جزاء الأهلي رغم نصيحة جنش لحارس الاتحاد (فيديو)

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

الأهلي يتصدر جدول الدوري بفوز صعب أمام الاتحاد السكندري 1/2

السيسي للمستثمرين الأوروبيين: نوفر منظومة متكاملة من الحوافز.. أدعوكم إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية والحوافز المشجعة والضمانات الجادة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

“صحح مفاهيمك”: العنف ضد المرأة كسرٌ للروح، والرجولة في حسن العشرة

هل يجوز احتساب جزء من الإيجار زكاة مال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية