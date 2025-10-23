92.8 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نسبة 92.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.9 % والعرب على 3.2 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 87.5 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 8 ملايين جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 89.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.4 % وسجل العرب 5.3 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5.151,7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 6.235,5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

