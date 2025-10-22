الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول

أمرت نيابة الجيزة بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 رجال و4 سيدات، منهم 4 لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوات الأمن في القبض علي شبكة تشكيل عصابي لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وتم ضبط بصحبتهم 19 حدثا وعرضوا حياتهم للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بشكل إلحاحي.

 

وبمواجهتهم اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

 

