تجديد حبس المتهم بقتل شقيقه في الجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس فني بتهمة إنهاء حياة شقيقه خنقا داخل منزلهما بمنطقة بولاق الدكرور، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب سوء سلوك المجني عليه وإدمانه لمخدر الآيس، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين الشقيقين بسبب إدمان المجني عليه لمخدر "الآيس"، وإصراره على سرقة عفش المنزل لبيعه من أجل شراء المواد المخدرة، فاندلعت مشادة بينهما تطورت لتشابك بالأيدي، أقدم خلاله المتهم على خنق شقيقه بحبل ليلقى الأخير مقتله في الحال.

وكلفت النيابة بتشريح جثة المتوفى، للوقوف على أسباب الحادث، وإجراء تحليل مخدرات له، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، انهار المتهم واعترف بارتكابه الجريمة، خوفا علي شقيقه من إدمان المخدرات، وأنه حاول معه كثير للعلاج والتعافي ولكنه لم يفلح في ذلك، مؤكدا “مكنش قصدي أموته، أنا كنت خايف عليه، هو اللي استفزني”.

شخص ينهي حياة شقيقه ببولاق الدكرور



البداية كانت بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل شاب على يد شقيقه.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

