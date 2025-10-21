الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق ببولاق الدكرور

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة أثناء محاولة عبورها الطريق بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

حادث تصادم بولاق الدكرور 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مرورى ووفاة سيدة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها أثناء عبورها الطريق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

