إعلام عبري: متظاهرون يغلقون المدخل الغربي للقدس احتجاجا على اعتقال رافضي الخدمة العسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن متظاهرون حريديم يغلقون المدخل الغربي للقدس احتجاجا على اعتقال رافضين للخدمة العسكرية.

تنديد باعتقال طلاب المدارس الدينية

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن حاخامات الحريديم أصدروا بيانا جاء فيه أن "إسرائيل أعلنت الحرب على أبناء التوراة، واليهودية المتدينة ستخوض معركة لا مثيل لها".

وصدر بيان حاخامات الحريديم، في أعقاب اعتقال عدد من طلاب المدارس الدينية.

وفي منتصف مايو الماضي، حذر حاخام بارز من أن المتدينين اليهود الحريديم سيغادرون إسرائيل إذا ما أقدم الجيش على اعتقال طلاب المدارس الدينية لرفضهم الخدمة العسكرية.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير سابق لها عن قرار اتخذه جيش الاحتلال باعتقال طلاب المدارس الدينية الذين يرفضون الاستجابة لطلبات التجنيد.

الحريديم يهددون بمغادرة الاحتلال حال اعتقال طلاب المدارس الدينية

وقال وقتها الحاخام يتسحاق يوسف، عضو مجلس حكماء التوراة في حزب شاس: "إذا كان هناك مثل هذا المرسوم، لا قدر الله، لن يتم ولن يحدث أن يتم اعتقال طلاب المدارس الدينية، لن نبقى جميعا في البلاد".

وأضاف، في تصريح نقلته الصحيفة نفسها حينها: لا حق للبقاء في البلاد من دون دراسة التوراة. التوراة فوق كل اعتبار، فهي تحمي الجنود.

ودافع الحاخام عن تكريس الحريديم حياتهم لدراسة التوراة، وزعم أن قوة منظومات الدفاع الإسرائيلية، مثل القبة الحديدية وصاروخ آرو، تعود إلى فضل دراسة التوراة، وقال: “أُطلق علينا 35 ألف صاروخ، والله يعترض معظمها. كيف يحدث ذلك؟ بفضل التوراة التي تدرسونها”. وذلك وفق تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.