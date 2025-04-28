اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وعشرات الحريديم قبالة مركز للتجنيد في تال هشومير.

أزمة تجنيد الحريديم

ويأتي ذلك بعدما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم إرسال أوامر تجنيد للحريديم بما يتوافق مع متطلبات الجيش، وقرار سابق للمحكمة.

المحكمة العليا تطلب من الحكومة توضيح عدم تجنيد الحريديم



وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أمهلت المحكمة الحكومة حتى 24 يونيو المقبل، كما طالب الأمر الحكومة بتبيان أسباب عدم تنفيذها قرار المحكمة السابق بتجنيد الحريديم".

ومن جانبه قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في بيان: إن "الحكومة الإسرائيلية تزيد الأعباء على جنود الاحتياط بدلا من تجنيد الحريديم... سنضع حدا لعدم تجنيد الحريديم في الجيش ومن لا يتجند منهم لن يحصل من الدولة على أموال".

وتعكس معطيات رسمية قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديم، إذ كشفت المعطيات أنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريديا".

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