الوداد المغربي يقترب من التعاقد مع حكيم زياش

بات نادي الوداد البيضاوي المغربي، قريبا من التعاقد مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت مصادر قريبة من الوداد.

مسيرة حكيم زياش

وشهدت مسيرة النجم المغربي حكيم زياش (32 عاما) مراحل مضطربة في السنوات الأخيرة، إذ غادر نادي تشيلسي في أعقاب موسم صعب (2022 ـ 2023) وانتقل إلى جالطة سراي التركي، لكنه لم يلبث أن انضم في يناير الماضي إلى الدحيل القطري لمدة لم تتجاوز 5 أشهر.

الوداد يتوصل لاتفاق مع حكيم زياش

وقالت تقارير صحفية، إلى أن الوداد الذي يسعى إلى استعادة سالف إشعاعه محليا وقاريا، إن إدارة النادي توصلت لاتفاق مع حكيم زياش للانضمام للفريق في فترة الانتقالات المقبلة، بانتظار التوقيع على العقد الجديد الذي يمتد حتى يونيو 2007 وفق المصادر ذاتها.

وأضافت التقارير أن هشام آيت منا، رئيس الوداد، سافر صباح اليوم الأربعاء إلى هولندا من أجل اللقاء مع حكيم زياش، مضيفة أن اجتماع الطرفين كُلل بالاتفاق النهائي مع اللاعب تمهيدًا لتوقيع العقد وإعلان الصفقة بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

أرقام حكيم زياش

وبدأ حكيم زياش مسيرته الكروية في الدوري الهولندي، في 2013 مع نادي هيرنفين، قبل الانتقال بعد 3 سنوات إلى تفينتي.

وكان المنعطف الأكبر في مشوار زياش هو الانتقال إلى نادي أياكس أمستردام؛ أكبر أندية هولندا وأكثرها تتويجا بالألقاب، بين 2016 و2020 وتحوّل إلى نجم الفريق الأول وأحرز معه عديد الألقاب.

وفي موسم 2020 ـ 2021 انتقل إلى تشيلسي الإنجليزي ثم غلطة سراي التركي والدحيل القطري، الذي غادره بشكل مفاجئ قبل نهاية الموسم الماضي، ليبقى دون ناد حتى الاتفاق مع الوداد.



