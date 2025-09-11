حكيم زياش يرتبط بالانتقال إلى الدوري الأمريكي

مازال النجم الدولي المغربي حكيم زياش، محط اهتمام ومتابعة دقيقة من جانب مدرب المنتخب الأول، وليد الركراكي، رغم تعثر انضمامه لأي فريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأصبح حكيم زياش بلا نادٍ، خلال الفترة الحالية، بعد رحيله عن صفوف الدحيل القطري.

حكيم زياش مهدد بالبطالة الكروية

وتفاوض اللاعب المغربي مع عدة أندية بالكالتشيو والليجا، وكذلك في الدوري التركي، لكنه لم يوفق في الانتقال إليها، رغم أنه صفقة مجانية مغرية.

ويحمل زياش، هواجس البقاء بلا فريق، مع اقتراب نهاية المهلة التي يمنحها الفيفا، للاعبين الذين لا يرتبطون بعقود مع أندية، والتي تمتد حتى نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لتقارير صحفية، فأن اسم زياش يرتبط حاليًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وتابعت التقارير، إن نادي إشبيلية طالب زياش بخفض شروطه المالية من أجل انضمامه للفريق، في الوقت نفسه، فشلت محاولات أياكس الهولندي لاستعادة خدمات اللاعب.

وكان الركراكي قد أكد مؤخرًا أن باب الأسود لا يزال مفتوحًا أمام حكيم زياش، بشرط العثور على ناد يضمن له التنافسية والمشاركة.

