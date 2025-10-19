الأحد 19 أكتوبر 2025
الوداد يخطف فوزا ثمينا خارج الديار أمام أشانتي كوتوكو بالكونفدرالية

الكونفدرالية، خطف الوداد المغربي فوزا ثمينا بهدف نظيف خارج الأرض أمام أشانتي كوتوكو الغاني، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة الإياب بين الوداد المغربي وأشانتي كوتوكو الغاني يوم 24 أكتوبر الجاري بالمغرب.

 

فوز الزمالك على ديكيداها 

وفي سياق آخر، حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على ديكيداها الصومالي بنتيجة 0/6، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت.

سجل أهداف الزمالك، خوان بيزيرا هدفين، أحمد شريف، عمرو ناصر، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وديكيداها، يوم الجمعة المقبل، على ستاد السلام.

