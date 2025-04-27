جمال شعبان: الزعل المكبوت أشد الأنواع ألما ويسبب الوفاة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يطالب المواطنين بالحفاظ على الكلمة، موضحًا أن هناك بعض الكلمات التي تخرج قد تؤدي لوفاة أشخاص، وتكسر القلوب.

جمال شعبان: الزعل يتسبب في الإصابة بالسرطان

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان"، أن الزعل يسبب ارتفاع ضغط الدم، ويكسر القلب، ويسبب جلطات، ويصيب الأشخاص بالسرطان.

جمال شعبان: الزعل المكبوت خطر يهدد حياة الإنسان

ولفت إلى أن أشد أنواع الزعل هو المكبوت، الذي يقوم صاحبة بكتمان الزعل وعدم الفضفضة لأحد، معلقًا: "الزعل وارد في الحياة اليومية ولكن الإنسان الشاطر هو من يتحكم في مشاعره ومن يجعل الزعل ضيف وليس صاحب مكان".

وأكد أن الفترة الأخيرة ارتفعت حالات الوفاة بسبب السكتات القلبية، ومعدلات أمراض القلب ارتفعت بسبب عادات غير صحيحة نقوم بها في الحياة اليومية، منها تناول كميات كبيرة من الأكل قبل النوم فكل شخص عليه أن يجعل ثالث للطعام وثلث للتنفس وثلث للماء والتنفس.

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