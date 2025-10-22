الأربعاء 22 أكتوبر 2025
قضايا الدولة تحتفل بتخريج دفعة من برنامج سفراء التنمية المستدامة

احتفلت هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، بتخريج دفعة جديدة من برنامج "كُنَّ سَفِيرًا" لسفراء التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرصها على دعم الجهود الوطنية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.

تُوِّج الحفل بتكريم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة

وتُوِّج الحفل بتكريم المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة للمتدربين من أعضاء الهيئة والكادر الإداري، ممن اجتازوا بنجاح برنامج "كن سفيرًا" الدفعة الرابعة، وسلمهم شهادات التقدير؛ عِرْفَانًا بجهودهم وتميزهم، وذلك بحضور المستشارة مي مروان، رئيس أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوى الإعاقة.

وأكد رئيس الهيئة في كلمته أن هذا التكريم ينبثق من رؤية الهيئة الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة العمل، بما يتواكب مع التطورات الإدارية الحديثة، ويخدم أهداف الدولة في مجال التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت المستشارة مي مروان، أن البرنامج يُنفَّذ بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة من قادة التغيير داخل الهيئة؛ ليكونوا سفرًا ناشطين للتنمية المستدامة، قادرين على دمج مفاهيمها ومبادئ الحوكمة في صميم المنظومة الإدارية والقانونية.

ويأتي هذا الاحتفاء تتويجًا لجهود أمانة شئون المرأة والتطوير والحوكمة في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية؛ تهدف إلى تمكين الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة الجودة والتنمية المستدامة داخل الهيئة، مما يدعم دورها الوطني في خدمة العدالة وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي الختام، وجّه رئيس الهيئة التهنئة إلى الخريجين، مُتمنِّيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، وحاثًّا إياهم على مواصلة السعي نحو التميز، وبذل الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع من اسم الهيئة وتحقق أهدافها الاستراتيجية.

