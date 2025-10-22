كامل الوزير: الدولة تدعم بقوة المشروعات الصناعية لرفع القيمة المضافة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تدعم بقوة المشروعات الصناعية التي ترفع القيمة المضافة وتستهدف التصدير، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في الأتمتة والتعبئة والتغليف والتصنيع المتكامل لزيادة العائد من التصدير.

تسهيل عمليات الإفراج والتداول

وأضاف أن الوزارة تعمل على إقامة منطقة لوجستية متكاملة بميناء دمياط لتسهيل عمليات الإفراج والتداول، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خط الرورو (دمياط – ترييستا) لنقل الحاويات المبردة من مصر إلى أوروبا في 34 ساعة فقط، بما يقلل التكاليف ويعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية.

جاء ذلك خلال افتتاحه أحدث خطوط الإنتاج في مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) بالمنطقة الصناعية بجمصة والمتخصص في المكملات الغذائية.

وتضمنت التوسعات الجديدة ثلاثة خطوط إنتاج متطورة تشمل منتجات الأقراص والكبسولات والباودر، مما يرسخ مكانة (ECC) كشريك استراتيجي في استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع نحو الأسواق العالمية.

وخلال جولة تفقدية في المنشأة، اطلع الفريق كامل الوزير على الخطوط الجديدة المتخصصة في كبسولات وأقراص الجيلاتين الصلبة، بالإضافة إلى خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة، حيث يُقام المصنع على مساحة 4 آلاف متر مربع، برأس مال يبلغ 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طنًا سنويًا، ويصل حجم إنتاجه إلى أكثر من 150 مليون قطعة سنويًا.

ويتميز المصنع بارتفاع نسبة المكون المحلي في منتجاته إلى 80%، بينما تصدّر الشركة 40% من إجمالي إنتاجها للخارج، ويوفر المصنع 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتؤكد هذه الإمكانات التشغيلية التزام الشركة بالجمع بين الكفاءة الإنتاجية العالية والتخصص في المنتجات فائقة الجودة ذات الميزة التنافسية، كركيزة أساسية لاستراتيجيتها نحو ريادة السوق المحلي وتعظيم الحصة التصديرية.

وأكد الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لمستحضرات التجميل (ECC) قائلًا، "المصنع يضطلع بدور محوري في توطين بعض الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية ليصبح بديلًا استراتيجيًا للواردات، وهذه التوسعات في خطوط الإنتاج الجديدة تهدف إلى تعزيز القدرة التصديرية للخارج، بالتوازي مع تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، مما يصب في صالح الاقتصاد الوطني".

وأضاف: "الشركة تلتزم باستغلال خبرتها ومواردها الواسعة في تقديم خدمات البحث والتطوير والتعبئة والتغليف، مع التركيز على توطين الصناعة لرفع القيمة المضافة للصادرات ودعم الأهداف الاقتصادية للدولة الرامية لزيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية مصر 2030".

