هشام عكاشة: 27% ارتفاعا في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر

شدد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أهمية توفير التوعية اللازمة للحد من عمليات الاحتيال المصرفي، والتي يأتي من أبرزها عمليات الاحتيال على البيانات الشخصية، مضيفا أن الاحتيال المصرفي له العديد من الأشكال المختلفة، التي تشمل عروض البيع والشراء ومواقع المراهنات.

وأضاف عكاشة، في كلمته خلال مؤتمر "الناس والبنوك"، أن خسائر الاحتيال المصرفي في أمريكا بلغت حوالي 12.5 مليار دولار خلال عام 2024.

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر ارتفعت بنسبة تتراوح بين 26% و27%، كما زادت محفظة التجزئة المصرفية بين 25% و30%.

جاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

