وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل التصنيع العسكري والمدني بـ حلوان للآلات والمعدات (999 الحربي)

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم للتطوير الشامل لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة، في إطار تعزيز العملية الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بمستوى العمالة؛ بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي على أكمل وجه كركيزة أساسية لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية، جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، وذلك في إطار الحرص على متابعة سير العملية الإنتاجية بالشركة.

تلبية مطالب القوات المسلحة

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي داخل "حلوان للآلات والمعدات" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

وتفقد الوزير خلال الجولة المفاجئة ورشة التشغيلات الحديدية ومصنع الجلفنة على الساخن، متابعًا مراحل التصنيع بالشركة والتي تختص بالمساهمة فى تلبية مطالب القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة مثل (الهاونات والقواذف الصاروخية وتجهيزات كباري الاقتحام)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل (معدات الميكنة الزراعية، معدات الحفاظ على البيئة، تجهيزات عربات النقل المختلفة، تصنيع قطع الغيار للماكينات العملاقة، عدادات الكهرباء والمياه "الذكية، مسبوقة الدفع")، والتي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات التنموية الهامة، ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد أحمد العصفوري رئيس مجلس إدارة "حلوان للآلات والمعدات"، وكذا أطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون.

الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة

كما استمع الوزير، خلال الجولة، إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لمساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من التوجيهات المتعلقة بوجوب تطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وكذا ضرورة تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني بمنتهى الكفاءة والدقة.

جدير بالذكر أن شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) تعد شركة رائدة بمصر والشرق الأوسط لإنتاج آلات الورش من المخارط والمكاشط والفرائز والمثاقيب والتروس بمختلف أنواعها وأقطارها وغيرها من الآلات، ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركة ايتامكو الهندية في تجميع العربة "كيوت" لصالح شركة غبور بإجمالى عدد (۹۱۱) عربة، ويتوفر بالشركة خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى وبها العديد من الإمكانيات التكنولوجية في مجالات التشغيل والتشكيل والمعاملات الحرارية والسطحية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

