اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في المحور الجنوبي بالفاشر غربي السودان

الفاشر السودانية،فيتو

أعلن مصدر عسكري عن اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في المحور الجنوبي بالفاشر غربي السودان.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، بأن مسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت اليوم الأربعاء مطار الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح المصدر أن "مسيرات المليشيا الإرهابية استهدفت مطار الخرطوم مرة أخرى فجر اليوم وتصدت مضاداتنا للمسيرات".

وفي وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس": إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (2:00-4:00 بتوقيت جرينتش).

وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.

