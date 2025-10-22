زيارة تستغرق 48 ساعة، وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل غدا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، سيصل إلى إسرائيل غدًا الخميس، فى زيارة تستمر لمدة 48 ساعة.

دعم التنفيذ الناجح لخطة واشنطن

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه سيتم الإعلان رسميًا عن الزيارة في وقت لاحق من اليوم، وأنه من المنتظر أن يركز روبيو على دعم التنفيذ الناجح لخطة واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي زيارة روبيو بعد يوم واحد من زيارة نائب الرئيس الأمريكى، جي دي فانس، الذي أجرى محادثات مع مسؤولين إسرائيليين لمواصلة جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان استقرار اتفاق وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار في غزة

كما سبقتها زيارة قام بها كل من المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الاثنين الماضي، في إطار جهود أمريكية متضافرة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة من الانهيار عقب اندلاع اشتباكات جديدة.

