تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة والده داخل مسكنهما في الجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بإنهاء حياة والده داخل مسكنهما في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات

وتجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بإنهاء حياة والده داخل مسكنهما في الجيزة، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي إجراء تحليل مخدرات له.

العثور على جثة شخص داخل مسكنه

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وعثر على جثة المجني عليه بها آثار اعتداء.

كشفت تحريات المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن ابن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة، وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

