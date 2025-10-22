محمد شاهين: خفض الديون وزيادة الموارد أبرز أهدافي في انتخابات نادي الزهور

أكد المحاسب القانوني محمد شاهين المرشح على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة وائل السرنجاوي في انتخابات نادي الزهور، أن برنامجه الانتخابي يقوم على عدد من المحاور الرئيسية أبرزها تنمية الموارد المالية وإيجاد حلول جذرية لأزمة نقص السيولة والتي جاءت بسبب الإنفاق غير الرشيد وعدم وجود مصادر للموارد المالية بعيدا عن طرح عضويات جديدة.

وأوضح "شاهين"، أن من ضمن بنود البرنامج الانتخابي أيضا، ضبط عمليات الإنفاق المباشر والمصروفات المباشرة، التي تمثل حملا إضافيا على الميزانية، وجود مبالغ مالية كبيرة تم تخصيصها لرواتب العمالة الزائدة والتي جاءت لأسباب غير منطقية.

وأوضح "شاهين" أيضا، أن من ضمن أهدافه هو تخفيض الميزانية المخصصة لبند الضيافة في الميزانية والتي وصلت إلى 2 مليون جنيها، وتخصيص جزء كبير منها للنشاط الرياضي، للتخفيف عن أعضاء النادي.

وقال شاهين، أن من ضمن الأهداف المهمة والعاجلة هو خفض المديونيات المستحقة على النادي والمقدر طبقا للمعلن بـ42.5 مليون جنيها، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة الدائمة ودفع الضرائب والتأمينات المستحقة.

موعد انتخابات نادي الزهور

وتقام انتخابات نادي الزهور يوم الجمعة المقبل الموافق 24 أكتوبر، ومن المتوقع أن تشهد نسبة حضور مرتفعة من جانب أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المهمة لـ4 سنوات مقبلة.

