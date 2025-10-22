الأربعاء 22 أكتوبر 2025
حوادث

ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر

محكمة، فيتو
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة أثناء وجودها داخل محل يعمل فيه بـ مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.


عامل يتحرش بطفلة في بدر


تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض طفلة للتحرش داخل سوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن المتهم هو عامل بالسوبر ماركت، وتحرش بالطفلة أثناء تسوقها داخل المكان.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

