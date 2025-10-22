ارتكب جريمته داخل سوبر ماركت، تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة في بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عامل بتهمة التحرش بطفلة أثناء وجودها داخل محل يعمل فيه بـ مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.



عامل يتحرش بطفلة في بدر



تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض طفلة للتحرش داخل سوبر ماركت، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن المتهم هو عامل بالسوبر ماركت، وتحرش بالطفلة أثناء تسوقها داخل المكان.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.