مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 6 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، فرض الله -تعالى- عبادة الصّلاة على سيدنا محمد، وعلى الأنبياء من قبله؛ قال -تعالى- على لسان إبراهيم -عليه السّلام-: (رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).

وما جعل الله الصلاة فريضة إلّا لحِكمٍ عديدة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها.

والصلاة تحقق صلة العبد بربه، والسّعادة الأخرويّة، ودخول الفردوس الأعلى، قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ* أُولَـئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

موعد أذان الظهر بالقاهرة: 11:39 ص

موعد أذان الظهر بالإسكندرية: 11:44 ص

موعد أذان الظهر بأسوان: 11:32 ص

القاهرة:

• الفجر: 4:44 ص

• الظهر: 11:39 ص

• العصر: 2:42 م

• المغرب: 5:04 م

• العشاء: 6:23 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:50 ص

• الظهر: 11:44 ص

• العصر: 2:45 م

• المغرب: 5:07 م

• العشاء: 6:28 م

أسوان:

• الفجر: 4:33 ص

• الظهر: 11:32 ص

• العصر: 2:43 م

• المغرب: 5:06 م

• العشاء: 6:21م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:41 ص

• الظهر: 11:35 ص

• العصر: 2:37 م

• المغرب: 4:59 م

• العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة اليوم، عظّم الإسلام شأن الصلاة، وجعلها الرّكن الثاني من أركانه بعد الشهادتين.

قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).

فالصلاة عمود الدّين، وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فتجب على العبد في كلّ أحواله إلى مماته، ويرتبط بها صلاح الأعمال، إن كانت صالحة صلُحت الأعمال وإلّا فلا.

والصلاة آخر وصيّة أوصى بها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قبل انتقاله إلى الرّفيق الأعلى.

