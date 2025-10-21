الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الإدارية العليا تتلقى طعنين من مرشحين للانتخابات البرلمانية بأسيوط والمنوفية على قرار استبعادهما

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعنين من طارق أحمد موسي مرشح عن دائرة أسيوط وإيهاب عبدالعزيز رشيد  مرشح عن دائرة المنوفية، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.

 

 

وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية. 

وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر. تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر. في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

