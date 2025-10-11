إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة، مؤكدًا إن إثيوبيا أغلقت جميع بوابات السد، وذلك ما كشفته صور الأقمار الصناعية.

الأقمار الصناعية كشفت تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة

كما أكد الدكتور عباس شراقي أن صور الأقمار الصناعية كشفت تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة، حيث أغلقت جميع بوابات المفيض، ما أدى إلى انخفاض مستوى التصريف إلى أقل من يوم الافتتاح الرسمي لسد النهضة، في 9 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن موقف توربينات السد من التشغيل غامض.

صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة، فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي، عبر حسابه بالفيس بوك، عن تخبط إثيوبيا في إدارة سد النهضة: "غلق جميع بوابات سد النهضة مع استمرار التخبط فى إدارته: أظهرت صور الأقمار الصناعية يوم 10 أكتوبر غلق جميع بوابات المفيض فى سد النهضة، وانخفض التصريف إلى أقل منه قبل الافتتاح فى 9 سبتمبر الماضى"

وأكد عباس شراقي أن تصريف سد النهضة: "انخفض في 8 أكتوبر إلى 135 مليون متر مكعب، طبقا لبيانات وزارة الزراعة والرى السودانية، التى لم يصدر بيانها التفصيلى اليومى المعتاد أمس واليوم (لعل المانع خير)، وبالتالى فإن الإيراد 10 أكتوبر يقدر بأقل من 50 مليون متر مكعب، حيث توجد دوامات خفيفة لاترقى إلى تشغيل توربين واحد، معنى ذلك أن هناك جزء من مياه الأمطار الحالية، والتى تصل إلى 250 مليون متر مكعب يعاد تخزينه".

إنخفاض تصريف سد النهضة والتحذير من زيادة التخزين

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "معدل التصريف من سد النهضة، بعد الافتتاح، تراوح من 500 مليون متر مكعب إلى أكثر من 750 مليون متر مكعب يومًا، أيام الفيضان فى الخرطوم (23 سبتمبر – 1 أكتوبر)، وبدأ تخفيض الفيضان من 400 مليون متر مكعب يوميًا فى أول أكتوبر إلى أقل من 50 مليون متر مكعب في 10 أكتوبر".

وعن موقف توربينات سد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي: "مازال موقف التوربينات من التشغيل غامضًا، والتخبط فى إدارة تشغيل السد مستمرًا، وللأسف السودان هو الذى يدفع ثمن أخطاء تشغيل سد النهضة"

وقال الدكتور عباس شراقي "لابد تصريف كمية الأمطار الحالية بالكامل سواء من خلال التوربينات أو من فتح بوابة من المفيض العلوى، وإلا سوف يمتلئ الخزان عن آخره فى نهاية الشهر، معدل الأمطار فى حوض النيل الأزرق يتناقص تدريجيًا وسوف يصل إلى 150 مليون متر مكعب بنهاية أكتوبر، و50 مليون متر مكعب نهاية نوفمبر".

وعن السد العالي، قال الدكتور عباس شراقي: السد العالى يستقبل الإيراد المائى بكفاءة عالية كالمعتاد، والتخزين يتم بصورة طبيعية ومفيض توشكى مازال مغلقًا".

