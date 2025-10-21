شبيه عبد الباسط حمودة يشارك في الليلة الختامية لمولد الحسين (فيديو)

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
ظهر شبيه الفنان عبد الباسط حمودة في الاحتفالية الكبرى بالليلة الختامية لمولد الإمام الحسين، وسط حضور الآلاف من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية.

الاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين 

 

ويتوافد الآلاف من المواطنين بمختلف محافظات مصر لحضور الليلة الختامية لاستقرار رأس الحسين في مصر احتفالا بالليلة الختامية لمولد الحسين.
 


 

 

وتوافد المواطنون من محافظات مصر المختلفة للاحتفال بالليلة الختامية لمولد الحسين، فيما شهدت الفعاليات أجواءً مليئة بالبهجة والزغاريد والأنغام الروحانية، احتفالًا بذكرى استقرار رأس الحسين في مصر.


وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية موعد الليلة الكبيرة لمولد الحسين 2025 وأماكن الاحتفال، وذلك تيسيرا على الراغبين فى الحضور،  وبدأ الاحتفال بمولد الإمام الحسين اليوم الثلاثاء الموافق 22 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر.

 

ويعتبر هذا الحدث مناسبة مميزة لمريدي آل البيت وأتباع الطرق الصوفية في مصر، فيما تبلغ الاحتفالات ذروتها مساء الليلة، حيث يتجمع المريدون للمشاركة في حلقات الذكر من خلال زيارة مقام الحسين.

