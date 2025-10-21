الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تأييد حبس ربة منزل 3 سنوات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالمطرية

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من ربة منزل على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بالمطرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها، حيث اكتشفت اختفاء عدد من القطع الثمينة بعد زيارة المتهمة لها.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبيع جزء من المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالتها للمحاكمة، التي قضت عليها بالسجن المشدد 3 سنوات، ورفضت الاستئناف المقدم منها.

