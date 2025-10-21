تأييد حبس ربة منزل 3 سنوات بتهمة سرقة مشغولات ذهبية بالمطرية

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من ربة منزل على الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بالمطرية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المطرية بلاغا من ربة منزل تفيد فيه بتعرضها لسرقة مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها، حيث اكتشفت اختفاء عدد من القطع الثمينة بعد زيارة المتهمة لها.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وبيع جزء من المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالتها للمحاكمة، التي قضت عليها بالسجن المشدد 3 سنوات، ورفضت الاستئناف المقدم منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.