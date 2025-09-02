ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ياسر من سوهاج، قال فيه إنه يعمل مقاول عمال، ويقوم بجمع العمال وتشغيلهم، ويتقاضى 20 جنيهًا من أجر كل عامل، متسائلًا عن حكم هذا المبلغ شرعًا.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات المذاع على قناة الناس، إنه لا مانع شرعًا من حصول الشخص الذي ينظم ويشرف على العمال – كالمقاول أو "مقاول الأنفار" – على نسبة من أجر العامل، طالما أن ذلك يتم بعلم العامل ورضاه، وهو أمر متعارف عليه بين الطرفين.

وأكد الشيخ عويضة أن ما يقوم به السائل هو من باب السعي والتسبب في الرزق للغير، وأن الحصول على مبلغ معين مقابل هذا الجهد لا حرج فيه، خاصة إذا كان معروفًا ومقبولًا لدى العمال، ويأتي في مقابل خدمة حقيقية تتضمن التنسيق وتوفير فرص العمل لهم.

