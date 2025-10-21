الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
إداري المنصورة يقبل طعنين فقط ويرفض 32 من مرشحي انتخابات النواب بالدقهلية

طعون انتخابات مجلس
طعون انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، فيتو

 قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة، قبول طعنين فقط من الطعون المقدمة من المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الدقهلية، ورفض 32 طعنًا آخرين.

حيث تم قبول الطعن المقدم من أحمد الشربيني، مرشح عن دائرة بلقاس والستاموني وجمصة، وحسين محمد مصطفى، مرشح عن دائرة أجا، وإعادتهما للسباق الانتخابي.

وكان 34 مرشحًا قد تقدموا بطعن على استبعادهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، أصدرت المحكمة قرارها بقبول طعنين فقط، ورفض 32 طعنًا، وتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت خوض 257 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى 10 دوائر بنطاق محافظة الدقهلية.

