خارج الحدود

بوتين يقيل مسؤولا في الكرملين

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإقالة إيغور ماسلوف من منصبه كرئيس للإدارة الرئاسية للعلاقات الإقليمية والثقافية مع الدول الأجنبية، والتي تم إلغاؤها سابقا.

يأتي هذا القرار كجزء من عملية إعادة تنظيم شاملة بدأها الرئيس بوتين في شهر أغسطس الماضي، حيث ألغيت الإدارة المذكورة إلى جانب إدارة التعاون الحدودي بموجب مرسوم رئاسي آخر.

وفقا للوثيقة الرسمية، كان من المقرر أن يستمر موظفو هذه الإدارات في أداء مهامهم حتى صدور قرارات تنظيمية جديدة، مع التزام بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثة أشهر.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق أنه سيحل مكان الإدارتين إدارة جديدة تتولى مهام الشراكة الاستراتيجية والتعاون، تحت إشراف سيرغي كيرينكو النائب الأول لإدارة الرئيس بوتين.

